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Погребняк объяснил свой неожиданный выбор фаворита на чемпионате мира - 2026

Павел Погребняк признался, что на чемпионате мира 2026 года будет внимательно следить за выступлением сборной Шотландии.
Фото: Getty Images
Бывший нападающий национальной команды России объяснил свой выбор не игровыми предпочтениями, а личным знакомством с главным тренером британцев Стивом Кларком.

- Буду переживать за сборную Шотландии. Главный тренер этой сборной Стив Кларк знаком мне по работе в "Рединге". Очень крутой мужик и тренер, - цитирует Погребняка Metro.

На групповом этапе турнира сборной Шотландии предстоят матчи против Бразилии, Марокко и Гаити. Стартовую встречу команда проведёт 14 июня против гаитян.

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