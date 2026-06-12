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Мексика выигрывает у ЮАР после первого тайма матча ЧМ-2026
Вчера, 23:01
Завершился первый тайм матча открытия чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР.
Фото: ФИФА
К перерыву хозяева турнира удерживают минимальное преимущество в счёте - 1:0.
Автором пока единственного гола стал нападающий мексиканской команды Хулиан Киньонес. Форвард отличился уже на девятой минуте встречи.
Напомним, сборные Мексики и ЮАР выступают в группе A, где также сыграют команды Чехии и Южной Кореи.
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Сборная Мексики
Сборная ЮАР
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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