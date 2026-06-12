Болельщику стало плохо перед матчем открытия ЧМ-2026 - известны подробности

Неприятный инцидент произошёл возле стадиона "Ацтека" в Мехико незадолго до начала матча открытия ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

Как сообщает Milenio, одному из болельщиков стало плохо перед входом на арену. На место оперативно прибыли медики.



По информации источника, врачи оказали мужчине экстренную помощь и провели сердечно-лёгочную реанимацию. После этого его доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.



Напомним, матч открытия чемпионата мира проходит между сборными Мексики и ЮАР. Обе команды выступают в группе A, где также представлены Чехия и Южная Корея.