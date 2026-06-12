Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

Болельщику стало плохо перед матчем открытия ЧМ-2026 - известны подробности

Неприятный инцидент произошёл возле стадиона "Ацтека" в Мехико незадолго до начала матча открытия ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Как сообщает Milenio, одному из болельщиков стало плохо перед входом на арену. На место оперативно прибыли медики.

По информации источника, врачи оказали мужчине экстренную помощь и провели сердечно-лёгочную реанимацию. После этого его доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Напомним, матч открытия чемпионата мира проходит между сборными Мексики и ЮАР. Обе команды выступают в группе A, где также представлены Чехия и Южная Корея.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится