ЮАР осталась вдесятером в матче с Мексикой

Сборная ЮАР осталась в меньшинстве в матче открытия чемпионата мира 2026 года против команды Мексики.

Фото: ФИФА

На 50-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник африканской сборной Яя Ситхоле. Главный арбитр матча Вилтон Сампайо удалил футболиста за фол последней надежды.



К моменту удаления мексиканская команда уже вела в счёте. Единственный мяч во встрече на девятой минуте забил нападающий Хулиан Киньонес.