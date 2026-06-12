Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

ЮАР осталась вдесятером в матче с Мексикой

Сборная ЮАР осталась в меньшинстве в матче открытия чемпионата мира 2026 года против команды Мексики.
Фото: ФИФА
На 50-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник африканской сборной Яя Ситхоле. Главный арбитр матча Вилтон Сампайо удалил футболиста за фол последней надежды.

К моменту удаления мексиканская команда уже вела в счёте. Единственный мяч во встрече на девятой минуте забил нападающий Хулиан Киньонес.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится