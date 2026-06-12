Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

Российские флаги появились на трибунах матча открытия ЧМ-2026

Во время матча открытия чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР на трибунах стадиона "Ацтека" были замечены российские флаги.
Фото: ФИФА
Фотографии болельщиков с символикой России распространились в социальных сетях.

Матч проходит в Мехико и открывает программу мирового первенства. Сейчас идёт второй тайм, сборная Мексики ведёт со счётом 2:0.

Напомним, сборная России не участвует на ЧМ-2026 года из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится