Российские флаги появились на трибунах матча открытия ЧМ-2026

Во время матча открытия чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР на трибунах стадиона "Ацтека" были замечены российские флаги.

Фото: ФИФА





Матч проходит в Мехико и открывает программу мирового первенства. Сейчас идёт второй тайм, сборная Мексики ведёт со счётом 2:0.



Напомним, Фотографии болельщиков с символикой России распространились в социальных сетях.Матч проходит в Мехико и открывает программу мирового первенства. Сейчас идёт второй тайм, сборная Мексики ведёт со счётом 2:0.Напомним, сборная России не участвует на ЧМ-2026 года из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.