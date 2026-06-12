Второе удаление произошло в матче Мексика - ЮАР

Сборная ЮАР завершает матч открытия чемпионата мира 2026 года против Мексики вдевятером.

Фото: ФИФА

На 84-й минуте встречи красную карточку получил нападающий африканской команды Тхемба Зване. Главный арбитр принял решение удалить футболиста после просмотра видеоповтора.



Для сборной ЮАР это уже второе удаление в матче. Ранее, на 49-й минуте, поле покинул полузащитник Яя Ситхоле, наказанный за фол последней надежды.