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ЧМ2022
Мексика
2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

Второе удаление произошло в матче Мексика - ЮАР

Сборная ЮАР завершает матч открытия чемпионата мира 2026 года против Мексики вдевятером.
Фото: ФИФА
На 84-й минуте встречи красную карточку получил нападающий африканской команды Тхемба Зване. Главный арбитр принял решение удалить футболиста после просмотра видеоповтора.

Для сборной ЮАР это уже второе удаление в матче. Ранее, на 49-й минуте, поле покинул полузащитник Яя Ситхоле, наказанный за фол последней надежды.

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