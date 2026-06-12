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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

В матче открытия чемпионата мира впервые в истории показали три красные карточки

Стартовая игра чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР установила необычный рекорд.
Фото: ФИФА
Впервые в истории матчей открытия мундиалей арбитр показал сразу три красные карточки. Встреча завершилась победой хозяев турнира со счётом 2:0.

Первым поле покинул полузащитник ЮАР Яя Ситхоле, удалённый в начале второго тайма за фол последней надежды. Позже африканская команда осталась вдевятером после красной карточки Тхембы Зване, а уже в компенсированное время удаление заработал игрок мексиканцев Сесар Монтес.

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