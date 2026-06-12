Генич указал на разницу между Месси и Роналду перед ЧМ-2026

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- И тот и другой могут сыграть важную роль. Просто кажется, на Месси очень многое завязано впереди у сборной Аргентины, и при этом есть какой-то баланс. У португальцев же есть ощущение, что Роналду, понимая, что для него это последний шанс выиграть чемпионат мира, будет тянуть одеяло на себя, - цитирует Генича "Матч ТВ"

По его мнению, оба легендарных футболиста способны оказать серьёзное влияние на выступление своих команд, однако их значение для игры сборных отличается.Для обоих футболистов предстоящий турнир станет шестым чемпионатом мира в карьере.