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Генич указал на разницу между Месси и Роналду перед ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич сравнил роль Лионеля Месси и Криштиану Роналду в сборных Аргентины и Португалии перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По его мнению, оба легендарных футболиста способны оказать серьёзное влияние на выступление своих команд, однако их значение для игры сборных отличается.

- И тот и другой могут сыграть важную роль. Просто кажется, на Месси очень многое завязано впереди у сборной Аргентины, и при этом есть какой-то баланс. У португальцев же есть ощущение, что Роналду, понимая, что для него это последний шанс выиграть чемпионат мира, будет тянуть одеяло на себя, - цитирует Генича "Матч ТВ".

Для обоих футболистов предстоящий турнир станет шестым чемпионатом мира в карьере.

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