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ЧМ2022
Мексика
2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

Тукманов: Мексика понравилась, Монтес - нет. Сыграл грубо, удаление справедливо

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов поделился с Rusfootball.info впечатлениями по поводу матча-открытия чемпионата мира Мексика - ЮАР (2:0).
Фото: ФИФА
- Праздник на матче-открытии сделали красивый. Если говорить о футболе, то, конечно же, Мексика полностью переиграла своего соперника. Понравился ее футбол, а команда ЮАР своей игрой совсем не понравилась. Удаления при этом были абсолютно справедливыми: не нарушай правила - удалять не будут. Думаю, результат закономерен.

- Что скажете об игре двух футболистов РПЛ в составе сборной Мексики - Сесара Монтеса из "Локомотива" и Луиса Чавеса из "Динамо"?

- Удаление Монтеса, опять же, справедливое. Нарушил правила. И очень грубо. В целом Монтес как-то больше особо ничем не запомнился. В принципе не понравился в этом матче. Чавес сыграл всего полчаса - здесь сложно что-то сказать.

В целом же, повторюсь, Мексика сыграла хорошо.

- За что поборются мексиканцы?

- Они явные претенденты на выход из группы, а дальше - как получится.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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