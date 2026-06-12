Стала известна посещаемость матча открытия чемпионата мира - 2026

Стартовый матч чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР собрал аншлаг на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Фото: ФИФА

По официальным данным, встречу посетили 80 824 зрителя. Это максимальная вместимость арены, утверждённая для проведения матчей мирового первенства.



Болельщики стали свидетелями победы хозяев турнира. Сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счётом 2:0 и возглавила группу A по итогам первого тура.