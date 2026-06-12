Самарони объяснил, почему у Бразилии будут трудности в игре с Марокко

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"У Бразилии будут трудности против Марокко. Это физически очень сильная команда. Будет очень тяжело. Марокканцы находятся в хорошей форме. Сейчас команда не такого высокого уровня, когда бразильцы были основными фаворитами чемпионатов мира", - сказал Самарони "Советскому спорту"

Леандро Самарони заявил, что национальная команда Марокко находится в хорошей форме.В воскресенье, 14 июня, состоится матч в рамках первого тура группового этапа между сборными Бразилии и Марокко. Встреча пройдет на стадионе "Метлайф" в США. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.На данный момент южноамериканская сборная занимает шестое место в рейтинге национальных команд ФИФА, Марокко располагается на седьмой строчке.