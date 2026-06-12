Клопп раскритиковал матч открытия ЧМ-2026

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о матче между сборными Мексики и ЮАР.

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"Плохая тактика. Ни одна из команд не играла хорошо. Когда Мексика оказалась в большинстве, игра перешла в контратаки. Потому что защитники ЮАР опустились слишком глубоко. И так было почти постоянно. Не могу назвать эту игру матчем высокого уровня", - передает слова Клоппа Actu Foot.

Немецкий специалист заявил, что у национальных команд была плохая тактика на матч.Вчера, 11 июня, состоялся первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Встреча проходила на стадионе "Ацтека" в Мехико. Североамериканская национальная команда одержала победу со счетом 2:0. Голами отметились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.