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Клопп раскритиковал матч открытия ЧМ-2026

Бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о матче между сборными Мексики и ЮАР.
Фото: Getty Images
Немецкий специалист заявил, что у национальных команд была плохая тактика на матч.

"Плохая тактика. Ни одна из команд не играла хорошо. Когда Мексика оказалась в большинстве, игра перешла в контратаки. Потому что защитники ЮАР опустились слишком глубоко. И так было почти постоянно. Не могу назвать эту игру матчем высокого уровня", - передает слова Клоппа Actu Foot.

Вчера, 11 июня, состоялся первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Мексики и ЮАР. Встреча проходила на стадионе "Ацтека" в Мехико. Североамериканская национальная команда одержала победу со счетом 2:0. Голами отметились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес.

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