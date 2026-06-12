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ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Аршавин ответил, за кого будет болеть на чемпионате мира

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о ЧМ-2026.
Фото: ФК "Зенит"
Андрей Аршавин заявил, что не поддерживает какую-то конкретную национальную команду на текущем чемпионате мира.

"Кого буду поддерживать на турнире? Никого.
Ну, в каждом матче, может быть, я буду болеть за какую-то сборную, но так, чтобы… Взять одну команду и болеть за неё… Я не буду", - сказал Аршавин на Youtube-канале Fonbet.

Чемпионат мира 2026 года стартовал вчера, 11 июня. На стадионе "Ацтека" в Мехико состоялась первая игра турнира, в которой встретились сборные Мексики и ЮАР. Мундиаль пройдет на полях Канады, США и Мексики.

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