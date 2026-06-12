Неймар может пропустить весь групповой этап ЧМ-2026

Неймар рискует не сыграть в матчах группового этапа чемпионата мира.

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Об этом сообщает журналист Нико Диас Менендес для Teledeporte.



В конце мая 2026 года Неймар получил повреждение икроножной мышцы. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на возвращение игрока к матчу Марокко, который состоится 14 июня.



Также южноамериканская национальная команда встретится с Гаити и Шотландией в рамках группового этапа чемпионата мира.