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Роналду оценил свою форму перед ЧМ-2026: я в порядке!

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду оценил свою форму перед мундиалем.
Фото: Getty Images
"Физически? Я в порядке! Вы не видели последние матчи? Думаю, я в хорошей форме", - передает слова игрока Record.

В июне Криштиану Роналду суммарно провел 110 минут в двух товарищеских матчах сборной Португалии против Чили (2:1) и Нигерии (2:1), результативными действиями не отличился.

В рамках группового этапа европейская национальная команда сыграет против ДР Конго, Узбекистана и Конго.

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