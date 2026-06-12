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Аршавин: Роналду может стать главным разочарованием чемпионата мира

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Андрей Аршавин заявил, что Криштиану Роналду может стать главным разочарованием текущего чемпионата мира.

"Кто может стать главным разочарованием чемпионата мира? Криштиану Роналду.
Мбаппе? Думаю, нет. Потому что он в порядке. Лучший бомбардир Ла Лиги - кто? Мбаппе", - сказал Аршавин в видео на Youtube-канале Fonbet.

Криштиану Роналду является капитаном национальной команды Португалии. Всего за сборную 41-летний нападающий провел 228 матчей, забил 143 гола и отдал 46 результативных передач.

На чемпионате мира 2026 года подопечные Роберто Мартинеса встретятся с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией в рамках группового этапа.

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