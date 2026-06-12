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Инфантино: мы изучали возможность расширения чемпионата мира до 64 сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о текущем регламенте чемпионата мира.
Фото: Getty Images
Президент ФИФА заявил, что организация рассматривала формат турнира с участием 64 сборных.

"Мы уже изучали возможность расширения чемпионата мира до 64 национальных команд, чтобы ещё больше вовлечь весь мир. Этот вопрос был передан в Совет ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым розыгрышем с 48 командами", - передает слова Инфантино Tuttosport.

Чемпионат мира 2026 года стартовал вчера, 11 июня. Турнир завершится 19 июля. Встречи будут проводиться в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира 2030 года состоится в Испании, Португалии и Марокко. Матчи открытия пройдут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

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