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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Чемпионату мира - 2026 пригрозили хакеры из Ирана

Во время чемпионата мира 2026 года появились сообщения о возможной угрозе безопасности турнира.
Фото: Getty Images
Как информирует L'Equipe, группа хакеров из Ирана заявила о взломе дронов ФБР и выступила с угрозами в адрес организаторов мирового первенства.

По данным источника, власти США уже подключились к расследованию инцидента. Госдепартамент готов выплатить крупное вознаграждение за информацию, которая поможет установить личности участников группы.

Напомним, чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

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