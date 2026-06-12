Чемпионату мира - 2026 пригрозили хакеры из Ирана

Во время чемпионата мира 2026 года появились сообщения о возможной угрозе безопасности турнира.

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Как информирует L'Equipe, группа хакеров из Ирана заявила о взломе дронов ФБР и выступила с угрозами в адрес организаторов мирового первенства.



По данным источника, власти США уже подключились к расследованию инцидента. Госдепартамент готов выплатить крупное вознаграждение за информацию, которая поможет установить личности участников группы.



Напомним, чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.