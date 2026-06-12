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2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
0 - 1 0 1
Босния и Герцеговина1 тайм

Объявлены составы на матч Канада - Босния и Герцеговина на ЧМ-2026

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины назвали составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
С первых минут в составе канадской команды на поле выйдут Крепо, Ларьи, Джонстон, Корнелиус, Де Фужероль, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Миллар, Дэвид и Олувасейи.

У Боснии и Герцеговины игру начнут Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Тахирович, Башич, Мемич, Байрактаревич, Демирович и Лукич.

Матч состоится 12 июня и стартует в 22:00 мск.

Чемпионат мира проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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