Объявлены составы на матч Канада - Босния и Герцеговина на ЧМ-2026

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины назвали составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

С первых минут в составе канадской команды на поле выйдут Крепо, Ларьи, Джонстон, Корнелиус, Де Фужероль, Эуштакиу, Коне, Бьюкенен, Миллар, Дэвид и Олувасейи.



У Боснии и Герцеговины игру начнут Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац, Тахирович, Башич, Мемич, Байрактаревич, Демирович и Лукич.



Матч состоится 12 июня и стартует в 22:00 мск.



Чемпионат мира проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.