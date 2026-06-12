Тошич: без России и Сербии чемпионат мира не такой интересный

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- Без сборных России и Сербии чемпионат мира не такой интересный. Со сборными России и Сербии ЧМ-2026 был бы ярче и интереснее для всех. Наши команды точно претендовали бы на выход в плей-офф, - приводит слова Тошича Metaratings.ru

По словам экс-полузащитника, нынешний мундиаль вызывает у него меньше эмоций из-за отсутствия на турнире сборных Сербии и России. Тошич убеждён, что обе команды могли бы достойно проявить себя на мировом первенстве.Напомним, мировое первенство проходит в Северной Америке и завершится 19 июля.