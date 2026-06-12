Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
0 - 1 0 1
Босния и Герцеговина1 тайм

Генич - об открытии ЧМ-2026 в Канаде: какая-то тухленькая церемония

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о церемонии открытия чемпионата мира 2026 года, которая прошла в Канаде перед матчем между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.
Фото: ФИФА
Своим мнением журналист поделился в социальных сетях.

- Какая-то тухленькая церемония открытия в Канаде. Не цепляет, - написал Генич.

Матч стартовал в 22:00 по московскому времени на стадионе "Би-Эм-О Филд". Перед началом встречи организаторы подготовили торжественную программу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится