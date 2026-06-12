Генич - об открытии ЧМ-2026 в Канаде: какая-то тухленькая церемония

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о церемонии открытия чемпионата мира 2026 года, которая прошла в Канаде перед матчем между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Фото: ФИФА





- Какая-то тухленькая церемония открытия в Канаде. Не цепляет, - написал Генич.

Матч стартовал в 22:00 по московскому времени на стадионе "Би-Эм-О Филд". Перед началом встречи организаторы подготовили торжественную программу. Своим мнением журналист поделился в социальных сетях.Матч стартовал в 22:00 по московскому времени на стадионе "Би-Эм-О Филд". Перед началом встречи организаторы подготовили торжественную программу.