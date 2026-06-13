Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Сборная США громит Парагвай после первого тайма

Сборная США уверенно проводит стартовый матч на домашнем чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
К перерыву матча первого тура группового этапа против Парагвая американцы ведут со счётом 3:0.

Начало крупной победе положил игрок парагвайской команды Дамьян Бобадилья, который на седьмой минуте отправил мяч в собственные ворота. Затем инициативу подхватил Фоларин Балогун. Нападающий отличился на 31-й минуте, увеличив преимущество хозяев турнира.

Уже в компенсированное к первому тайму время Балогун вновь поразил ворота соперника и оформил дубль, сделав счёт 3:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится