Сборная США громит Парагвай после первого тайма

Сборная США уверенно проводит стартовый матч на домашнем чемпионате мира - 2026.

Фото: ФИФА

К перерыву матча первого тура группового этапа против Парагвая американцы ведут со счётом 3:0.



Начало крупной победе положил игрок парагвайской команды Дамьян Бобадилья, который на седьмой минуте отправил мяч в собственные ворота. Затем инициативу подхватил Фоларин Балогун. Нападающий отличился на 31-й минуте, увеличив преимущество хозяев турнира.



Уже в компенсированное к первому тайму время Балогун вновь поразил ворота соперника и оформил дубль, сделав счёт 3:0.