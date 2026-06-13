Балогун первым оформил дубль на чемпионате мира - 2026

Фоларин Балогун вошёл в историю чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Нападающий сборной США стал первым игроком турнира, которому удалось оформить дубль в одном матче.



Форвард дважды отличился в игре группового этапа против Парагвая. Первый мяч Балогун забил на 31-й минуте, а незадолго до перерыва вновь поразил ворота соперника.



Сейчас идёт середина второго тайма, американская команда уверенно ведёт со счётом 3:0.