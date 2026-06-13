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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Балогун первым оформил дубль на чемпионате мира - 2026

Фоларин Балогун вошёл в историю чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Нападающий сборной США стал первым игроком турнира, которому удалось оформить дубль в одном матче.

Форвард дважды отличился в игре группового этапа против Парагвая. Первый мяч Балогун забил на 31-й минуте, а незадолго до перерыва вновь поразил ворота соперника.

Сейчас идёт середина второго тайма, американская команда уверенно ведёт со счётом 3:0.

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