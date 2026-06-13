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Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Сборная США с крупной победы начала домашний чемпионат мира

Сборная США с победы начала выступление на домашнем чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
В матче первого тура группы D американцы обыграли Парагвай со счётом 4:1. Хозяева турнира вышли вперёд уже на седьмой минуте после автогола Дамиана Бобадильи. Ещё до перерыва преимущество команды увеличил Фоларин Балогун, отличившийся на 31-й минуте. В добавленное к первому тайму время форвард оформил дубль и сделал счёт крупным.

После перерыва парагвайцы сумели сократить отставание благодаря точному удару вышедшего на замену Маурисиу. Однако последнее слово осталось за американцами: незадолго до финального свистка Джованни Рейна красивым ударом внешней стороной стопы установил окончательный результат встречи.

Благодаря этой победе сборная США набрала три очка и возглавила группу.

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