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Канчельскис рассказал, кто победит в матче Бразилия - Марокко

Андрей Канчельскис признался, что в матче между сборными Бразилии и Марокко будет болеть за пентакампеонов.
Фото: Getty Images
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" объяснил свой выбор фигурой Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет бразильскую национальную команду.

- Победитель этого матча выйдет из группы с первого места. Бразильцы, естественно, фавориты. Буду их поддерживать, потому что там работает Карло Анчелотти. Это великий тренер. Верю в победу бразильцев со счетом 2:1, - приводит слова Канчельскиса "СЭ".

Встреча Бразилии и Марокко состоится в ночь на 14 июня и станет для обеих команд первой на чемпионате мира - 2026.

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