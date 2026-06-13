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Генич дал прогноз на матч Австралия - Турция

Константин Генич не исключает, что сборная Австралии сможет создать проблемы Турции в стартовом матче чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
По мнению комментатора, на ход встречи могут повлиять не только игровые качества команд, но и сопутствующие обстоятельства.

- Учитывая разницу во времени, погодные условия, другие факторы, думаю, все это может сыграть на руку австралийцам. Может Австралия не проиграть. Прогноз - "обе забьют", - приводит слова Генича "РБ Спорт".

Встреча Австралии и Турции состоится 14 июня. Этот матч станет для обеих сборных первым на нынешнем мировом первенстве.

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