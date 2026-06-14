Путин пожелал удачи американским организаторам ЧМ-2026

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о деталях разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.

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"Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата", - передают слова Ушакова "РИА Новости"

Юрий Ушаков заявил, что президент России пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира-2026.Чемпионат мира 2026 года начался 11 июня, турнир продлится до 19 июля. Финал состоится на "Метлайф-стэдиум" в Нью-Йорке.Всего на стадионах Соединённых Штатов Америки пройдут 78 матчей мундиаля.