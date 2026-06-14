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Нойер сыграет на пятом чемпионате мира в карьере

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на матч первого тура чемпионата мира - 2026 против Кюрасао. Для легендарного голкипера этот мундиаль стал уже пятым в карьере.
Фото: Getty Images
Впервые Нойер сыграл на чемпионате мира ещё в 2010 году в ЮАР. Тогда он представлял "Шальке" и помог немецкой сборной дойти до полуфинала турнира. После мирового первенства голкипер перебрался в "Баварию", за которую выступает до сих пор.

Самым успешным для Нойера остаётся чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Немец провёл все семь матчей и вместе со сборной Германии завоевал золотые медали турнира.

После этого голкипер также участвовал в чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.

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