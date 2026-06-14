Кюрасао сравнял счёт в матче с Германией

Сборная Кюрасао сумела отыграться в матче первого тура чемпионата мира - 2026 против Германии.

Фото: ФИФА

К середине первого тайма счёт во встрече стал равным - 1:1.



Автором ответного мяча на 21-й минуте стал Ливано Комененсия. Футболист воспользовался своим шансом и восстановил равновесие после быстрого гола немецкой команды.



Ранее сборная Германии вышла вперёд уже на шестой минуте благодаря точному удару Феликса Нмечи.