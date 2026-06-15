Германия побила рекорд Бразилии по голам на чемпионатах мира

Сборная Германии стала единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей в финальных стадиях турнира.



Фото: ФИФА

Историческое достижение было установлено после разгромной победы над Кюрасао со счётом 7:1 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026. Благодаря семи голам в ворота дебютанта турнира немецкая команда довела общее число забитых мячей на мировых первенствах до 239.



По этому показателю бундестим обошла сборную Бразилии, которая ранее удерживала лидерство с 238 голами.