Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
ТурцияЗавершен
Германия
7 - 1 7 1
КюрасаоЗавершен
Нидерланды
2 - 2 2 2
ЯпонияЗавершен

Германия побила рекорд Бразилии по голам на чемпионатах мира

Сборная Германии стала единоличным рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей в финальных стадиях турнира.
Фото: ФИФА
Историческое достижение было установлено после разгромной победы над Кюрасао со счётом 7:1 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026. Благодаря семи голам в ворота дебютанта турнира немецкая команда довела общее число забитых мячей на мировых первенствах до 239.

По этому показателю бундестим обошла сборную Бразилии, которая ранее удерживала лидерство с 238 голами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится