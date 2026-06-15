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Сборная Уругвая не смогла вылететь в США на матч ЧМ-2026

Сборная Уругвая столкнулась с трудностями незадолго до старта на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Как информирует журналист Ромейн Молина, национальная команда не смогла вовремя вылететь из Мексики в США из-за проблем с документами. Также отмечается, что для уругвайцев уже организовали новый рейс, однако задержка может повлиять на подготовку команды к ближайшему матчу турнира.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Уругвая проведёт против Саудовской Аравии. Встреча состоится в ночь на 16 июня.

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