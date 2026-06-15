Депутат Госдумы - о ЧМ-2026: праздник для мафии и картелей

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о чемпионате мира-2026.

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"Если в России это был праздник для всех, то там это праздник для мафии и картелей. Они держат бизнес и зарабатывают сейчас на болельщиках со всего мира.