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Депутат Госдумы - о ЧМ-2026: праздник для мафии и картелей

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о чемпионате мира-2026.
Фото: Getty Images
Виталий Милонов заявил, что мафия и картели зарабатывают на болельщиках, которые приехали на чемпионат мира-2026.

"Если в России это был праздник для всех, то там это праздник для мафии и картелей. Они держат бизнес и зарабатывают сейчас на болельщиках со всего мира.
У них всё хорошо, а у людей, которые туда поехали, не очень", - сказал Милонов Legalbet.

Чемпионат мира 2026 года проходит в трех странах: Мексике, Канаде и Соединенных Штатах Америки. Мундиаль начался 11 июня, финал запланирован на 19 июля. В турнире принимают участие 48 национальных команд.

Чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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