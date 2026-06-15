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Радимов рассказал, какого игрока не хватает сборной Германии

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о текущем составе национальной команды Германии.
Фото: Getty Images
Владислав Радимов заявил, что сборной Германии необходим нападающий, который гарантированно будет забивать голы.

"Мне кажется, сборной Германии не хватает центрального нападающего. Кай Хавертц все-таки немного не то.
Нужен такой форвард, как Юрген Клинсманн, Руди Фёллер или Мирослав Клозе, который с гарантией будет забивать голы", - сказал Радимов "Матч ТВ".

Вчера, 14 июня, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Германии и Кюрасао. Европейская национальная команда одержала разгромную победу со счетом 7:1. Кай Хавертц забил 2 гола в этой встрече.

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