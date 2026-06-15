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Тренер сборной Испании высказался о форме Ямаля после травмы

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о состоянии Ламина Ямаля.
Фото: Getty Images
Испанский специалист заявил, что Ламин Ямаль может выйти на поле в предстоящем матче.

"Хорошая новость в том, что Ламин находится в идеальной форме. Он подошел к этому моменту в том состоянии, в котором мы хотели его видеть.
Врачи говорят, что Ламин может завтра играть без каких-либо проблем. Не на все 90 минут, но на несколько минут - да", - передает слова тренера Goal.

В конце апреля Ламин Ямаль получил повреждение задней поверхности бедра и пропустил 6 матчей "Барселоны" в Ла Лиге.

Сегодня, 15 июня, состоится игра в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Кабо-Верде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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