Сборная-участник ЧМ-2026 уволила главного тренера после первого матча - источник

На ЧМ-2026 состоялась первая тренерская отставка.

Фото: "Чемпионат"

По информации источника, Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера сборной Туниса.



Сегодня, 15 июня, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Туниса и Швеции. Африканская национальная команда потерпела поражение со счетом 1:5.



Французский специалист возглавлял сборную с января 2026 года. Соглашение было рассчитано до конца июля 2028 года.



Источник: журналист Ромен Молина