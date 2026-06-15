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Сборная-участник ЧМ-2026 уволила главного тренера после первого матча - источник

На ЧМ-2026 состоялась первая тренерская отставка.
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера сборной Туниса.

Сегодня, 15 июня, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Туниса и Швеции. Африканская национальная команда потерпела поражение со счетом 1:5.

Французский специалист возглавлял сборную с января 2026 года. Соглашение было рассчитано до конца июля 2028 года.

Источник: журналист Ромен Молина

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