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Экс-игрок сборной СССР: американцы бы нас разбомбили — пух летел бы от сборной России

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев оценил игру сборной США.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Пономарева, американская сборная показывает классику футбола и она разгромила бы сборную России.

- Американцы показывают классику футбола, а не дерьмо, которое катает мяч поперек и отдает вратарю. Сейчас футбольная сборная США на голову выше сборной России.
Американцы бы нас разбомбили — пух летел бы от нашей сборной. Если мы Чили и Египту проиграли, - приводит слова Пономарева Sport24.

В первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная США одержала победу над Парагваем со счетом 4:1. Американцы также сыграют на групповом этапе с Австралией и Турцией. Напомним, что мундиаль проходит в трех странах - США, Канаде и Мексике.

Национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В мае-июне команда Валерия Карпина провела три товарищеских матча - уступила на выезде Египту (0:1), а также одержала две домашние победы - над Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).

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