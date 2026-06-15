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Экс-игрок сборной СССР: американцы бы нас разбомбили — пух летел бы от сборной России
Сегодня, 17:09
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев оценил игру сборной США.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Пономарева, американская сборная показывает классику футбола и она разгромила бы сборную России.
- Американцы показывают классику футбола, а не дерьмо, которое катает мяч поперек и отдает вратарю. Сейчас футбольная сборная США на голову выше
сборной России
.
Американцы бы нас разбомбили — пух летел бы от нашей сборной. Если мы Чили и Египту проиграли, - приводит слова Пономарева
Sport24
.
В первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года сборная США одержала победу над Парагваем со счетом 4:1. Американцы также сыграют на групповом этапе с Австралией и Турцией. Напомним, что мундиаль проходит в трех странах - США, Канаде и Мексике.
Национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В мае-июне команда Валерия Карпина провела три товарищеских матча - уступила на выезде Египту (0:1), а также одержала две домашние победы - над Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).
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Владимир Пономарев
Сборная России
Сборная США
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
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