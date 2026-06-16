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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Саудовская Аравия
1 - 1 1 1
УругвайЗавершен
Иран
2 - 2 2 2
Новая ЗеландияЗавершен
Франция
22:00
СенегалНе начат

Известный комментатор объяснил потерю очков Испании в матче с Кабо-Верде

Известный комментатор Кирилл Дементьев в интервью Rusfootball.info оценил четыре ничейных результата вчерашнего дня и дал неожиданный расклад на четыре ближайших поединка чемпионата мира-2026.
Фото: ФИФА
- Испания на победу все же наиграла?

- Конечно, могла и должна была выиграть, если бы хоть какие-то свои моменты реализовала. Другое дело, что в первом тайме была откровенно тяжеловата и не готова к такому закрытому футболу со стороны соперника. Без фланговых дриблеров Ямаля и Уильямса не получалось вскрыть оборону, да и игра в пас была не на должном уровне. С точки зрения турнирной борьбы для испанцев этот результат не проблема.

В 2010-м, став чемпионом мира, вообще начала с поражения от швейцарцев. Аргентина на прошлом турнире вообще проиграла Саудовской Аравии. Но выводы из этого матча Де Ла Фунте сделает.

- Уругвай, едва ушедший от поражения с той же Саудовской Аравией, тоже ничем не рискует в этой группе?

- Уругвай не очень хорошо играет первым номером даже несмотря на присутствие яркого тренера Бьелсы. Многое зависит от Вальверде, главного на сегодня универсала в мировом футболе. Маловероятно, что Кабо-Верде сотворит сенсацию еще раз, а одной победы здесь уругвайцам хватит.

Группа позволяет раскачиваться. Но из команд так называемого второго ряда Корея, Япония, США, не говоря уже о Марокко, в дальнейшем имеют большие турнирные перспективы.

- Очень невыразительная игра Бельгии с Египтом никак не соответствовала предстартовым ожиданиям?

- Бельгия в общем пропела свое золотое поколение. Хотя тот состав, который есть у Гарсии, по-прежнему позволяет считать ее полноценным фаворитом. Можно в полной мере рассчитывать на Доку, как главную по нынешним меркам звезду. Ну и Лукаку с Де Брейне еще могут тряхнуть стариной. В целом, Египет выглядел свежее, и был даже ближе к победе.

- Иранцы с новозеландцами, согласитесь, приятно удивили?

- Единственное, что не смотрел. Но по всем показателям игра получилась зрелищной. Красивые голы, которые оправдывают политику ФИФА на расширение.

- Что грядущая ночь нам готовит?

- В первых матчах вероятность сенсаций всегда выше. Команды не успевают освоиться в иных климатических условиях, часовых поясах. Совершенно не удивлюсь, если Франция с самой яркой индивидуально атакой не сможет выиграть у очень крепкого Сенегала. Взаимодействие Дембеле, Мбаппе и Олисе пока оставляет желать лучшего.

Алжир тоже вполне способен зацепить очки с Аргентиной. Так же не удивлюсь, если не выиграет Австрия, которая при всех своих талантах маловато забивает. Разве что Норвегии вряд ли что помешает обыграть Ирак.

Автор: Михаил Пукшанский

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