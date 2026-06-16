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Генич дал прогноз на матч Аргентина - Алжир

Сборная Аргентины должна уверенно стартовать на чемпионате мира - 2026 в матче против Алжира. Таким мнением поделился известный комментатор Константин Генич.
Фото: Getty Images
По его мнению, аргентинцы способны добиться положительного результата прежде всего за счёт надёжной игры у своих ворот.

- Аргентинцы сыграют предельно чётко в обороне. Где надо, Мартинес подстрахует. Если Аргентина не будет валять дурака, то начнёт с уверенной победы без пропущенных мячей, - приводит слова Генича "РБ Спорт".

Матч между сборными Аргентины и Алжира состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.

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