Генич дал прогноз на матч Аргентина - Алжир

Сборная Аргентины должна уверенно стартовать на чемпионате мира - 2026 в матче против Алжира. Таким мнением поделился известный комментатор Константин Генич.



Фото: Getty Images

- Аргентинцы сыграют предельно чётко в обороне. Где надо, Мартинес подстрахует. Если Аргентина не будет валять дурака, то начнёт с уверенной победы без пропущенных мячей, - приводит слова Генича "РБ Спорт"

По его мнению, аргентинцы способны добиться положительного результата прежде всего за счёт надёжной игры у своих ворот.Матч между сборными Аргентины и Алжира состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.