Мартинес покинет сборную Португалии после ЧМ-2026

Будущее Роберто Мартинеса в сборной Португалии уже определено.



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Как информирует talkSPORT, испанский специалист покинет национальную команду после завершения чемпионата мира - 2026. По данным источника, решение не связано с результатом выступления португальцев на турнире.



Отмечается, что 52-летний тренер не планирует продлевать контракт, срок которого подходит к концу этим летом.



Мартинес возглавляет сборную Португалии с января 2023 года. Под его руководством команда выиграла Лига наций УЕФА и считается одним из претендентов на успешное выступление на мировом первенстве.