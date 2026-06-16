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0 - 0 0 0
Сенегал2 тайм

Генич отреагировал на происходящее в матче Франция - Сенегал

Сборная Сенегала произвела сильное впечатление на Константина Генича в матче первого тура чемпионата мира - 2026 против Франции.
Фото: ФИФА
Комментатор по ходу встречи обратил внимание на то, насколько активно сенегальцы действуют по всему полю и успевают навязывать борьбу сопернику практически в каждом эпизоде.

- Сенегал весь матч будет так энергично передвигаться? Или их просто больше? - написал Генич в своём телеграм-канале.

После первого тайма счёт в матче Франции и Сенегала не был открыт - команды ушли на перерыв при 0:0.

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