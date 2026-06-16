Генич отреагировал на происходящее в матче Франция - Сенегал

Сборная Сенегала произвела сильное впечатление на Константина Генича в матче первого тура чемпионата мира - 2026 против Франции.

Фото: ФИФА

- Сенегал весь матч будет так энергично передвигаться? Или их просто больше? - написал Генич в своём телеграм-канале.

Комментатор по ходу встречи обратил внимание на то, насколько активно сенегальцы действуют по всему полю и успевают навязывать борьбу сопернику практически в каждом эпизоде.После первого тайма счёт в матче Франции и Сенегала не был открыт - команды ушли на перерыв при 0:0.