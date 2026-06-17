Аргентина и Алжир объявили стартовые составы на матч ЧМ-2026

Лионель Месси выйдет на поле с первых минут в стартовом матче сборной Аргентины на чемпионате мира - 2026.

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Действующие чемпионы мира откроют турнир встречей с Алжиром, которая пройдёт на стадионе "Арроухед".



С первых минут у аргентинцев сыграют: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Де Пауль, Макаллистер, Энцо Фернандес, Месси, Лаутаро Мартинес и Альмада.



Алжир на матч чемпионата мира выпустит следующий состав: Люка Зидан, Манди, Бельгали, Аит-Нури, Бенсебаини, Шаиби, Бенталеб, Будауи, Маза, Гуири и Хадж Мусса.



Встреча начнётся в 04:00 по московскому времени.