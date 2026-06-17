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Радимов предсказал счёт матча Англия - Хорватия

Сборная Англии должна начать чемпионат мира - 2026 с победы над Хорватией.
Фото: ФК "Зенит"
Так считает бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владислав Радимов, поделившийся ожиданиями от предстоящей встречи.

По мнению эксперта, преимущество англичан заключается в более молодом и звёздном составе, тогда как многие лидеры хорватской команды уже находятся в возрасте.

- Хорваты в возрасте и совсем уставшие. А у англичан собраны все лучшие футболисты АПЛ. Думаю, тут будет победа англичан. Возьму точный счет 2:0, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Матч между сборными Англии и Хорватии состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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