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Генич отреагировал на сенсационную осечку сборной Португалии

Константин Генич остался недоволен игрой сборной Португалии в стартовом матче чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Известный комментатор отреагировал на ничью команды Роберто Мартинеса с ДР Конго. Своим мнением Генич поделился в телеграм-канале вскоре после финального свистка.

- Пиренейцы, вы чего?! Как так можно играть? Разочарован, - написал комментатор.

Матч завершился со счётом 1:1. Португальцы открыли счёт благодаря голу Жоау Невеша, однако ещё до перерыва Йоан Висса восстановил равновесие.

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