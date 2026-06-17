Генич отреагировал на сенсационную осечку сборной Португалии

Константин Генич остался недоволен игрой сборной Португалии в стартовом матче чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Пиренейцы, вы чего?! Как так можно играть? Разочарован, - написал комментатор.

Известный комментатор отреагировал на ничью команды Роберто Мартинеса с ДР Конго. Своим мнением Генич поделился в телеграм-канале вскоре после финального свистка.Матч завершился со счётом 1:1. Португальцы открыли счёт благодаря голу Жоау Невеша, однако ещё до перерыва Йоан Висса восстановил равновесие.