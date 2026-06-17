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Самедов оценил шансы Мбаппе стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Килиан Мбаппе способен стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Фото: ФИФА
Такое мнение высказал бывший игрок сборной России Александр Самедов, оценив перспективы французского нападающего в борьбе за историческое достижение.

- У Мбаппе хорошие перспективы. У него впереди еще один-два турнира. Возможно, даже на этом турнире у него это получится, хотя надо посмотреть, как себя дальше проявит Месси, - цитирует Самедова "Спорт-Экспресс".

Сейчас в активе форварда сборной Франции 14 голов на мундиалях. По этому показателю он уступает лишь Лионелю Месси и Мирославу Клозе, которые имеют на своём счету по 16 забитых мячей.

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