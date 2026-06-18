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Месси побил рекорд Роналду после хет-трика на ЧМ-2026

Лионель Месси продолжает коллекционировать рекорды после матча с Алжиром на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Хет-трик в ворота африканской команды позволил капитану сборной Аргентины выйти на первое место по количеству хет-триков за национальную команду в XXI веке.

Теперь на счету аргентинца 11 матчей за сборную с тремя забитыми мячами. По данным Transfermarkt, по этому показателю он обошёл Криштиану Роналду, с которым ранее делил лидерство. Следом располагается форвард сборной ОАЭ Али Мабхут, оформивший девять хет-триков.

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