Англия обыграла Хорватию в матче с шестью голами на ЧМ-2026

Сборная Англии успешно стартовала на чемпионате мира - 2026, обыграв Хорватию в результативном матче первого тура группы L - 4:2.

Фото: ФИФА

Героем матча стал Гарри Кейн. Капитан англичан сначала реализовал пенальти, а перед перерывом вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль.



Хорваты дважды по ходу встречи восстанавливали равенство усилиями Мартина Батурины и Петара Мусы, однако сразу после перерыва Джуд Беллингем снова склонил чашу весов в пользу Англии.



Точку в матче на 85-й минуте поставил Маркус Рашфорд.



Благодаря победе англичане набрали три очка на турнире и возглавили борьбу за лидерство в группе L.