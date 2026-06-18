Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Ирак
1 - 4 1 4
НорвегияЗавершен
Аргентина
3 - 0 3 0
АлжирЗавершен
Австрия
3 - 1 3 1
ИорданияЗавершен
Португалия
1 - 1 1 1
ДР КонгоЗавершен
Англия
4 - 2 4 2
ХорватияЗавершен

Англия обыграла Хорватию в матче с шестью голами на ЧМ-2026

Сборная Англии успешно стартовала на чемпионате мира - 2026, обыграв Хорватию в результативном матче первого тура группы L - 4:2.
Фото: ФИФА
Героем матча стал Гарри Кейн. Капитан англичан сначала реализовал пенальти, а перед перерывом вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль.

Хорваты дважды по ходу встречи восстанавливали равенство усилиями Мартина Батурины и Петара Мусы, однако сразу после перерыва Джуд Беллингем снова склонил чашу весов в пользу Англии.

Точку в матче на 85-й минуте поставил Маркус Рашфорд.

Благодаря победе англичане набрали три очка на турнире и возглавили борьбу за лидерство в группе L.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится