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Губерниев призвал убрать Роналду из стартового состава Португалии

Дмитрий Губерниев резко высказался о выступлении Криштиану Роналду после стартового матча сборной Португалии на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Комментатор считает, что форварду уже не стоит выходить в основном составе национальной команды. Своим мнением журналист поделился после ничьей португальцев с ДР Конго (1:1). По ходу встречи 41-летний нападающий не сумел отличиться и продлил безголевую серию на крупных турнирах до десяти матчей.

- Нельзя так относиться к футболу как сегодня Португалия!! Небрежно!! Футбол таких наказывает!!! И гнать Криша из основы!!! Два момента запорол, его время ушло!!! Там есть кому в футбол играть!! - написал Губерниев.

Португалия в двух оставшихся матчах группового этапа сыграет с Колумбией и Узбекистаном.

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