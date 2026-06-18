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Экс-футболист "Спартака" рассказал, какие игры чемпионата мира не смотрит

Валерий Кечинов признался, что следит далеко не за всеми матчами чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
По словам бывшего футболиста "Спартака", главной проблемой для него остаётся время проведения игр. При этом эксперт отметил, что старт турнира получился ярким и уже подарил болельщикам несколько неожиданных результатов.

- Начало турнира очень интересное, много зрелищных матчей. Есть и неожиданные результаты. Во время ночных игр чемпионата мира сплю. Конечно, их тяжело смотреть, - приводит слова Кечинова "Чемпионат".

Напомним, мировое первенство проходит на полях США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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