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Роналду сделал заявление после первого матча Португалии на чемпионате мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на осечку своей команды в стартовом матче мундиаля.
Фото: Getty Images
Форвард обратился к болельщикам после ничьей с ДР Конго в первом туре группового этапа.

- Это не тот старт, которого мы хотели, но ещё не всё закончено. Выше голову и полный фокус на следующую игру, - написал Роналду.

Встреча между Португалией и ДР Конго завершилась со счётом 1:1. Нападающий вышел на поле с первых минут и провёл матч без результативных действий.

Впереди у португальской сборной ещё два матча на групповой стадии мирового первенства - против Узбекистана и Колумбии.

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