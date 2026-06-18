Роналду сделал заявление после первого матча Португалии на чемпионате мира

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- Это не тот старт, которого мы хотели, но ещё не всё закончено. Выше голову и полный фокус на следующую игру, - написал Роналду.

Форвард обратился к болельщикам после ничьей с ДР Конго в первом туре группового этапа.Встреча между Португалией и ДР Конго завершилась со счётом 1:1. Нападающий вышел на поле с первых минут и провёл матч без результативных действий.Впереди у португальской сборной ещё два матча на групповой стадии мирового первенства - против Узбекистана и Колумбии.