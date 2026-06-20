Де ла Фуэнте рассказал, готов ли Ямаль сыграть с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о готовности нападающего команды Ламина Ямаля сыграть во втором туре группового этапа чемпионата мира с командой Саудовской Аравии.

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По словам наставника, Ямаль не готов провести все 90 минут матча.



"Нам нужно будет оценить ситуацию. Матчи часто решаются во втором тайме, поэтому мы подумаем, выгоднее ли немного ускорить темп в начале или воспользоваться усталостью соперника и решающими последними минутами. Ламин не готов к 90 минутам, но он может играть. Его оптимальная игра — около часа, но это может быть и 60, и 53 минуты. Посмотрим", — приводит слова де ла Фуэнте COPE.



В матче первого тура со сборной Кабо-Верде Ламин Ямаль вышел на замену на 71-й минуте вместо Гави, но результативными действиями не отметился — матч завершился вничью 0:0.



Игра 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Испания — Саудовская Аравия состоится завтра, 21 июня, на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте, штат Джорджия, США. Начало — в 19:00 мск.